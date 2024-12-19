Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин может сыграть в понедельник с «Лос-Анджелесом». Капитан «Вашингтона» не выступает с 19 ноября из-за перелома ноги

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

«Вашингтон» примет «Лос-Анджелес» 23 декабря, а на следующий день отправится на выезд к «Бостону». Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери не исключает, что Овечкин может принять участие в одном из этих матчей. «Посмотрим, как пройдут следующие 48 часов, и возможно, он сможет принять участие в одном из этих матчей. Я думаю, завтра он может перейти к контактной работе. Это немного осложняется тем, что у нас почти нет тренировок, но это будет следующий шаг — разрешение участвовать в упражнениях с сопротивлением и контактом. Даже если это будет разминка перед матчем, у нас есть возможность организовать для него некоторые игровые ситуации, чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно. Ему нужно пару дней, чтобы подготовиться. Не буду говорить о вероятности в процентах, но он уже очень близко [к возвращению]», — сказал Карбери.