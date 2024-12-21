Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист Яруллин о тренировках: «Великие спортсмены — Роналду или Леброн — говорят: “Залог успеха — дисциплина и самоконтроль”. Хочется делать одну и ту же работу? Нет, но на

Защитник «Ак Барса», который встретился с юными хоккеистами, ответил, как поддерживать форму летом и заставлять себя тренироваться.

Источник: Спортс"

«Хотя бы аэробную работу, в зал ходить. Сейчас с этим проще: сезон заканчивается — тебе скидывают программу тренировок, все разжевывают. Все великие спортсмены — Роналду или Леброн Джеймс — говорят: “Залог успеха — дисциплина и самоконтроль”.Разве хочется каждый день вставать и делать одну и ту же работу? Нет, но надо. Нужно быть постоянным в своем деле», — сказал Альберт Яруллин.