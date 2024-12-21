Хоккеист Яруллин о тренировках: «Великие спортсмены — Роналду или Леброн — говорят: “Залог успеха — дисциплина и самоконтроль”. Хочется делать одну и ту же работу? Нет, но на

«Хотя бы аэробную работу, в зал ходить. Сейчас с этим проще: сезон заканчивается — тебе скидывают программу тренировок, все разжевывают. Все великие спортсмены — Роналду или Леброн Джеймс — говорят: “Залог успеха — дисциплина и самоконтроль”.Разве хочется каждый день вставать и делать одну и ту же работу? Нет, но надо. Нужно быть постоянным в своем деле», — сказал Альберт Яруллин.