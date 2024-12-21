Овечкин о допуске россиян: «Мы хотим представлять свою страну, тренируемся ради этого. Дай бог, чтобы наших активнее допускали к международным соревнованиям»

— Да, я видел в новостях. Один только Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей. Большой молодец, как и вся команда!- А в пятницу объявили, что к отбору на Олимпиаду допустили российских фигуристов. — Я радуюсь таким событиям и активно слежу за всем российским спортом. Дай бог, чтобы наших спортсменов еще активнее допускали к международным соревнованиям. Это то, ради чего мы тренируемся. Мы хотим представлять свою страну. Чем больше таких новостей, тем лучше!- Ждем теперь хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии?- Дай бог! Нам надо верить в лучшее. — Здоровья вам, Александр. Поправляйтесь. — Спасибо большое! Всем в России — привет. Обнимаю! — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.