Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о допуске россиян: «Мы хотим представлять свою страну, тренируемся ради этого. Дай бог, чтобы наших активнее допускали к международным соревнованиям»

— Российских пловцов допустили на чемпионат мира, и они завоевали шесть золотых медалей в Будапеште.

Источник: Спортс"

— Да, я видел в новостях. Один только Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей. Большой молодец, как и вся команда!- А в пятницу объявили, что к отбору на Олимпиаду допустили российских фигуристов. — Я радуюсь таким событиям и активно слежу за всем российским спортом. Дай бог, чтобы наших спортсменов еще активнее допускали к международным соревнованиям. Это то, ради чего мы тренируемся. Мы хотим представлять свою страну. Чем больше таких новостей, тем лучше!- Ждем теперь хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии?- Дай бог! Нам надо верить в лучшее. — Здоровья вам, Александр. Поправляйтесь. — Спасибо большое! Всем в России — привет. Обнимаю! — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.