Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Локомотив» против «Заречья-Одинцово», другие матчи

Чемпионат России по волейболуЖенщиныПредварительный этап16-й тур22 декабря Динамо Казань — Ленинградка — 16.00 Локомотив — Заречье-Одинцово — 19.00 23 декабряУралочка — Минчанка — 16.00 Динамо Москва — Динамо Краснодар — 19.00 24 декабря Енисей — Спарта — 15.00 Протон — Тулица — 18.00 25 декабряДинамо Метар — Омичка — 16.30 Турнирное положение: Динамо-Казань — 15 побед — 0 поражений (45 очков), Локомотив — 13−2 (37), Ленинградка — 12−3 (34), Заречье-Одинцово — 10−5 (32), Динамо Москва — 9−6 (24), Динамо Краснодар — 8−7 (26), Динамо-Метар — 8−7 (21), Уралочка — 7−8 (24), Тулица — 6−9 (17), Протон — 6−9 (17), Омичка — 5−10 (14), Минчанка — 4−11 (14), Спарта — 1−14 (6), Енисей — 1−14 (4). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.