Гладилин об отставке Черчесова: «Его репутация от работы в Казахстане не испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров»

Репутация Черчесова от работы в Казахстане не была испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров. Сейчас не все срастается у Моуринью в Турции, хотя он должен бороться за чемпионство. Не всегда все получается. Это не говорит, что Черчесов не специалист. Он профессионал«, — сказал бывший футболист “Спартака”.