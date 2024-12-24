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Гладилин об отставке Черчесова: «Его репутация от работы в Казахстане не испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров»

"В Казахстане имеют полное право отправить в отставку Черчесова, так как результат неудовлетворительный. Они смотрят на перспективы, отборочный этап закончен, что будет дальше — непонятно. Когда тренер проваливает поставленные задачи, с ним могут разорвать контракт.

Источник: Sports

Репутация Черчесова от работы в Казахстане не была испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров. Сейчас не все срастается у Моуринью в Турции, хотя он должен бороться за чемпионство. Не всегда все получается. Это не говорит, что Черчесов не специалист. Он профессионал«, — сказал бывший футболист “Спартака”.