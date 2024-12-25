Лифинцев о пяти победах на ЧМ: «Для меня они особо ничего не значат. Короткая вода не слишком кому-то интересна — это просто приятный бонус к соревнованиям»

— Вы устали от давления прессы, которое началось после чемпионата мира?- Шумихи невероятно много. И я не особо ее хочу, конечно. Но понимаю, что всем нужно дать интервью, чтобы плавание развивалось. Поэтому я просто это делаю. — А что радикально у вас изменилось в жизни, когда вы завоевали пять золотых медалей?- Да особенно ничего. Вот только в эти дни очень атакуют СМИ. Мне это непривычно, поэтому какие-то моменты удивляют. — Овечкин вас хвалил. — Это кто?- Ну, Александр Овечкин — капитан «Вашингтона».- А, в этом смысле? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе…- Он сказал в интервью «Матч ТВ», что видел в новостях, как вы в Будапеште всех побеждали, и что вас русским Фелпсом называют. — Ни фига себе! Я впечатлен. Честно скажу — даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно. — А как сами вы относитесь к своим пяти золотым медалям?- Для меня они особо ничего не значат. Абсолютно. Короткая вода не слишком кому-то интересна. Это просто приятный бонус к соревнованиям. Не скажу, что в Будапеште одержал выдающиеся победы. Все-таки большая чаша приоритетнее. Будем готовиться к летнему сезону, — сказал Лифинцев. «У нас запрещены слова “устал” и “не могу”. Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ.