Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плюснина о золоте в спринте: «Это моя первая победа на таком уровне. Хочу посвятить ее папе»

Спортсменка высказалась об условиях на этапе Кубка России в Рязани.
Источник: Спортс"

— Очень мягкая трасса, погода плюсовая. Самым тяжелым было в подъем идти — там узко, если с кем‑то еще попадаешь, то очень неудобно. На разминке трасса была получше, а под конец гонки она была очень разбита, из‑за этого было очень тяжело. — Это ведь ваша первая победа в сезоне. — Да, она и на таком уровне первая. Хочу посвятить ее своему папе, — сказала Плюснина в эфире «Матч ТВ».