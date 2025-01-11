Сборная России завоевала 13 золотых медалей во второй день Российско-китайских игр

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли 13 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей во второй день Российско-китайских молодежных зимних игр. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.
Во второй день разыгрывались 13 комплектов наград. Российские спортсмены заняли весь пьедестал в горнолыжном спорте и фристайле. В горнолыжном спорте золотые медали выиграли Иван Зиновьев и Виктория Иванушко, серебро — Федор Лебедев и Вероника Ахтанина, бронзу — Арсений Зарубин и Елизавета Болдырева. Во фристайле золотые награды завоевали Егор Шеляпин (2), Алиса Брюханова и Елизавета Данильченко, серебро у Максима Логинова (2), Юлии Семенюк и Алисы Брюхановой, бронзовыми призерами стали Мансур Рафиков (2), Данильченко, Елена Гедрович. В сноуборде золото на счету Ильи Хуртина и Марии Травиничевой, серебро у Дмитрия Подольского и Яны Ульяновой, бронза у Татьяны Зубакиной. В прыжках на лыжах с трамплином золото завоевал Игнатий Мухин, серебро — Иван Козлов, бронзу — Денис Гон и Валерия Римденок.
В фигурном катании медали разыгрывались в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду и парном катании. В мужском одиночном катании золото завоевал Вадим Воронов, серебро — Никита Сарновский, бронзу — Эдуард Карартынян. В женском одиночном катании золотую медаль российской сборной принесла София Дзепка, серебро — Агата Петрова, бронзу — Анна Ляшенко. В танцах на льду золотые награды завоевали Елизавета Малеина и Матвей Самохин, серебряные — Арина Горшенина и Илья Макаров. В парном катании золото на счету Таисии Щербениной и Артема Петрова, бронза у Вероники Меренковой и Даниля Галимова.
Всего на счету российских спортсменов 43 медали, китайские атлеты завоевали пять наград.
Российско-китайские игры завершатся 13 января, в соревнованиях принимают участие 224 спортсмена — по 112 атлетов от каждой страны. На пяти площадках в Южно-Сахалинске медали разыгрываются в девяти дисциплинах: горнолыжный спорт, конькобежный спорт (шорт-трек), керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.