Сборная России завоевала 13 золотых медалей во второй день Российско-китайских игр

Во второй день разыгрывались 13 комплектов наград. Российские спортсмены заняли весь пьедестал в горнолыжном спорте и фристайле. В горнолыжном спорте золотые медали выиграли Иван Зиновьев и Виктория Иванушко, серебро — Федор Лебедев и Вероника Ахтанина, бронзу — Арсений Зарубин и Елизавета Болдырева. Во фристайле золотые награды завоевали Егор Шеляпин (2), Алиса Брюханова и Елизавета Данильченко, серебро у Максима Логинова (2), Юлии Семенюк и Алисы Брюхановой, бронзовыми призерами стали Мансур Рафиков (2), Данильченко, Елена Гедрович. В сноуборде золото на счету Ильи Хуртина и Марии Травиничевой, серебро у Дмитрия Подольского и Яны Ульяновой, бронза у Татьяны Зубакиной. В прыжках на лыжах с трамплином золото завоевал Игнатий Мухин, серебро — Иван Козлов, бронзу — Денис Гон и Валерия Римденок.