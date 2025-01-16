Велогонщица Лысенко: «Моя любимая фигуристка — Туктамышева. Вижу, что она простая, отзывчивая, добрая и открытая для людей. Думаю, к Медведевой и Загитовой тяжело подойти»

Рада за Сашу, у нее была свадьба, она такой человек, у которого все жестко и по правилам: надо — значит, делаю, никаких отговорок, она пашет и пашет по расписанию. Бешеный, сумасшедший характер и в жизни, и в спорте: все должно быть идеально. Многие говорят, что перфекционизм и достигаторство — это плохо, но на деле это не так", — отметила Лысенко.