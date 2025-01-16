Велогонщица Лысенко: «Моя любимая фигуристка — Туктамышева. Вижу, что она простая, отзывчивая, добрая и открытая для людей. Думаю, к Медведевой и Загитовой тяжело подойти»

"Вообще, моя любимая фигуристка — Туктамышева, она потрясающий человек и героиня. Ей исполнилось 28, и она в изумительной форме. Лично с ней не знакома, но вижу, что она простая, отзывчивая, добрая и открытая для людей. Думаю, есть фигуристки, к которым тяжело подойти, как Женя Медведева или Алина Загитова.
С Аней Щербаковой, Сашей Трусовой и Аленой Косторной я в свое время очень много соревновалась. Уже тогда замечала легендарные длинные волосы Саши, все смотрели на ее собачку Тину. Ее каскады из тройных прыжков впечатляли, я тоже хотела их выучить.
Рада за Сашу, у нее была свадьба, она такой человек, у которого все жестко и по правилам: надо — значит, делаю, никаких отговорок, она пашет и пашет по расписанию. Бешеный, сумасшедший характер и в жизни, и в спорте: все должно быть идеально. Многие говорят, что перфекционизм и достигаторство — это плохо, но на деле это не так", — отметила Лысенко.
«Хотела показать всем: “Эй, привет. Я существую!” Девушка из России шумит в велотреке — мы поговорили.
«После фигурки не хватает платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас — в велоспорте.