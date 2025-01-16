«И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения». Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт», опередив Дзюбу и Вяльбе

Но главное — в информационном пространстве приковано внимание буквально к каждому ее слову. И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения — что Алина признает сама и работает над этим, — они всегда бурно обсуждаются общественностью, и не только спортивной«, — говорится в публикации “Р-Спорт” об итогах голосования.