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«И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения». Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт», опередив Дзюбу и Вяльбе

Редакционный совет выбирал победителя из тройки номинантов, которую определяли посетители спортивного сайта. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова опередила футболиста Артема Дзюбу и главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Источник: Sports

"Олимпийская чемпионка 2018 года приостановила — а по факту завершила — карьеру в конце 2019 года, но до сих пор является, вероятно, самой медийной спортсменкой России. Загитова регулярно появляется в различных телепроектах, на светских мероприятиях, а также выступает в шоу.

Но главное — в информационном пространстве приковано внимание буквально к каждому ее слову. И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения — что Алина признает сама и работает над этим, — они всегда бурно обсуждаются общественностью, и не только спортивной«, — говорится в публикации “Р-Спорт” об итогах голосования.