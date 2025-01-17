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Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо», «Тулица» встретится с «Ленинградкой», другие матчи

Pari Суперлига.

Источник: Спортс"

Чемпионат России по волейболу.

Женщины.

Предварительный этап.

19-й тур.

17 января.

Заречье-Одинцово — Динамо Москва — 19.00.

18 января.

Тулица — Ленинградка — 17.00.

Динамо-Ак Барс — Динамо-Метар — 18.00.

Минчанка — Динамо Краснодар — 18.00.

19 января.

Енисей — Локомотив — 12.00.

Омичка — Уралочка — 14.00.

20 января.

Спарта — Протон — 19.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Динамо-Казань — 17 побед — 0 поражений (51 очко), Локомотив — 15−3 (44), Ленинградка — 13−3 (37), Заречье-Одинцово — 12−6 (37), Уралочка — 10−8 (33), Динамо Москва — 11−6 (30), Динамо-Метар — 10−8 (26), Динамо Краснодар — 8−10 (26), Протон — 8−10 (23), Тулица — 6−11 (17), Омичка — 5−13 (14), Минчанка — 4−13 (14), Енисей — 3−15 (10), Спарта — 1−17 (7).