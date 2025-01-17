Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо», «Тулица» встретится с «Ленинградкой», другие матчи

Чемпионат России по волейболу.
Женщины.
Предварительный этап.
19-й тур.
17 января.
Заречье-Одинцово — Динамо Москва — 19.00.
18 января.
Тулица — Ленинградка — 17.00.
Динамо-Ак Барс — Динамо-Метар — 18.00.
Минчанка — Динамо Краснодар — 18.00.
19 января.
Енисей — Локомотив — 12.00.
Омичка — Уралочка — 14.00.
20 января.
Спарта — Протон — 19.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань — 17 побед — 0 поражений (51 очко), Локомотив — 15−3 (44), Ленинградка — 13−3 (37), Заречье-Одинцово — 12−6 (37), Уралочка — 10−8 (33), Динамо Москва — 11−6 (30), Динамо-Метар — 10−8 (26), Динамо Краснодар — 8−10 (26), Протон — 8−10 (23), Тулица — 6−11 (17), Омичка — 5−13 (14), Минчанка — 4−13 (14), Енисей — 3−15 (10), Спарта — 1−17 (7).