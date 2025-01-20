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Никита Медведев о Карпине: «Говорил: “Откажетесь от мучного и сладкого, если это поможет выиграть РПЛ? Ага, конечно”

Также бывший голкипер «Локомотива» и «Ростова», а ныне игрок «Пари НН» привел пример с участием экс-капитана железнодорожников Игоря Денисова.

Источник: Спортс"

"Игорь [Денисов] безумно хотел золота и показывал это весь сезон. В том числе дисциплиной. Кто поймет, как она важна в 20−21 год, проведет топ-карьеру.

Я поражался, как Игорь работал, как восстанавливался, даже как ел. Мы сидели рядом в столовой в Баковке — помню, Денисов сидел, нарезал спагетти, посыпанные сыром. И все. Он взял и убрал алкоголь. У всех есть свои увлечения, слабости — легко вам будет от них отказаться?

Помню, Карпин нас спрашивал: «Сможете отказаться от мучного или сладкого, если будете знать, что благодаря этому выиграете РПЛ?» Все закивали: «Да, конечно». Отвечает: «Ага, конечно. Посмотрю я на вас завтра, как будете держаться», — сказал Медведев.