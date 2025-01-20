Никита Медведев о Карпине: «Говорил: “Откажетесь от мучного и сладкого, если это поможет выиграть РПЛ? Ага, конечно”

Я поражался, как Игорь работал, как восстанавливался, даже как ел. Мы сидели рядом в столовой в Баковке — помню, Денисов сидел, нарезал спагетти, посыпанные сыром. И все. Он взял и убрал алкоголь. У всех есть свои увлечения, слабости — легко вам будет от них отказаться?