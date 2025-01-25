Дмитрий Васильев: «Тарьей Бо уличал российских спортсменов в употреблении допинга и, похоже, сам попался. Может, он и был великим спортсменом, но как человек он редкостный негодяй»

«Завершение карьеры Тарьея Бо? Если быть откровенным, то похоже, что ели что-то одно и то же вместе с братом (Йоханнесом, который также завершит карьеру в конце сезона — Спортс»") и попались на этом. Конечно, свечку я не держал, доказательств нет, но вывод можно сделать именно такой. Чего это они резко объявили о завершении карьеры за год до Олимпиады?