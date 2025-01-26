Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Якимушкин, Червоткин, Коростелев, Ардашев, Мальцев, Семиков пробегут классическую «разделку» на 15 км

6-й этап.
Ижевск.
Мужчины.
15 км, раздельный старт, классический стиль.
Начало — 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист.
39. Андрей Зародов.
41. Ермил Вокуев.
42. Алексей Червоткин.
43. Данила Карпасюк.
44. Андрей Ларьков.
47. Иван Якимушкин.
48. Александр Терентьев.
49. Константин Тиунов.
50. Сергей Волков.
51. Евгений Белов.
52. Дмитрий Жуль.
54. Антон Тимашов.
55. Виктор Жуль.
56. Александр Ившин.
58. Евгений Семяшкин.
59. Илья Трегубов.
60. Александр Большунов.
62. Илья Семиков.
63. Алексей Виценко.
64. Артем Мальцев.
65. Андрей Феллер.
66. Иван Горбунов.
68. Савелий Коростелев.
69. Александр Гребенько.
70. Сергей Ардашев.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.