Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Фермойлен, Лапалю, Нисканен, Гульберг, Ангер, Пеллегрино, Андерсен выступят в коньковом масс-старте на 20 км

5-й этап.
Энгадин, Швейцария.
Мужчины.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль.
Начало — 14:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Уго Лапалю (Франция).
3. Мика Фермойлен (Австрия).
4. Фридрих Мох (Германия).
5. Ииво Нисканен (Финляндия).
6. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
7. Матис Делож (Франция).
8. Пол Гульберг (Норвегия).
9. Эдвин Ангер (Швеция).
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
11. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия).
12. Гас Шумахер (США).
13. Йенс Бурман (Швеция).
14. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра).
15. Федерико Пеллегрино (Италия).
16. Жюль Лапьер (Франция).
17. Элиа Барп (Италия).
18. Дидрик Тенсет (Норвегия)…
24. Мартин Мерк (Норвегия).
25. Михал Новак (Чехия)…
35. Калле Халварссон (Швеция).
Полный старт-лист — на сайте FIS.