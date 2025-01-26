Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Шлинн, Карл, Нисканен, Сундлинг, Лотта Венг, Рибом, Далквист, Фоссесхолм пробегут коньковый масс-старт на 20 км

5-й этап.
Энгадин, Швейцария.
Женщины.
Масс-старт, 20 км, свободный стиль.
Начало — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч! Арена».
Старт-лист.
1. Джесси Диггинс (США).
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).
3. Виктория Карл (Германия).
4. Тереза Штадлобер (Австрия).
5. Кертту Нисканен (Финляндия).
6. Пиа Финк (Германия).
7. Моа Илар (Швеция).
8. Кристин Фоснес (Норвегия).
9. София Лаукли (США).
10. Криста Пярмякоски (Финляндия).
11. Нура Саннесс (Норвегия).
14. Йонна Сундлинг (Швеция).
15. Флора Дольчи (Франция).
16. Лотта Венг (Норвегия).
17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).
18. Эмма Рибом (Швеция).
19. Катаржина Янатова (Чехия).
20. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия).
22. Надин Фендрих (Швейцария).
23. Майя Далквист (Швеция).
Полный старт-лист — на сайте FIS.