Лыжи. Кубок мира. Далквист, Хагстрем, Диггинс, Стенсет, Лотта Венг, Фендрих, Пярмякоски, Нисканен выступят в квалификации классического спринта

6-й этап.
Конье, Италия.
Женщины.
Спринт, классический стиль.
Начало классификации — 12.30 по московскому времени, начало финалов — 15.00 по московскому времени. Прямые трансляции — на «Матч! Арене».
Старт-лист.
4. Надин Фендрих (Швейцария).
7. Катарина Хенниг (Германия).
8. Катержина Янатова (Чехия).
9. Алина Майер (Швейцария).
10. Ане Стенсет (Норвегия).
11. Мелисса Гал (Франция).
12. Майя Далквист (Швеция).
14. Лотта Венг (Норвегия).
16. Джесси Диггинс (США).
23. Криста Пярмякоски (Финляндия).
26. Колетта Ридзек (Германия).
27. Моа Лундгрен (Швеция).
28. Йоханна Хагстрем (Швеция).
29. Кертту Нисканен (Финляндия).
38. Моа Ханссон (Швеция).
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье.