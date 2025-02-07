Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Ухтой», «Синара» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига.
17-й тур.
Первые матчи.
7 февраля.
Синара — Газпром-Югра — 17.00.
8 февраля.
Норильский никель — Ухта — 13.00.
ЛКС — ИрАэро — 13.30.
Новая генерация — Сибиряк — 16.00.
Торпедо — Кристалл — 18.00.
9 февраля.
КПРФ — Тюмень — 14.00.
Вторые матчи.
8 февраля.
Синара — Газпром-Югра — 14.30.
9 февраля.
ЛКС — ИрАэро — 13.00.
Норильский никель — Ухта — 13.00.
Торпедо — Кристалл — 15.00.
Новая генерация — Сибиряк — 16.00.
10 февраля.
КПРФ — Тюмень — 19.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Норильский никель — 70 очков (32 игры), КПРФ — 67 (32), Тюмень — 64 (32), Газпром-Югра — 60 (32), Синара — 56 (32), Ухта — 55 (30), Торпедо — 51 (32), ЛКС — 41 (32), Кристалл — 41 (30), Новая генерация — 34 (32), ИрАэро — 21 (32), Сибиряк — 10 (32).