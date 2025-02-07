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Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Ухтой», «Синара» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

Чемпионат России по футзалу.

Источник: Sports

БЕТСИТИ Суперлига.

17-й тур.

Первые матчи.

7 февраля.

Синара — Газпром-Югра — 17.00.

8 февраля.

Норильский никель — Ухта — 13.00.

ЛКС — ИрАэро — 13.30.

Новая генерация — Сибиряк — 16.00.

Торпедо — Кристалл — 18.00.

9 февраля.

КПРФ — Тюмень — 14.00.

Вторые матчи.

8 февраля.

Синара — Газпром-Югра — 14.30.

9 февраля.

ЛКС — ИрАэро — 13.00.

Норильский никель — Ухта — 13.00.

Торпедо — Кристалл — 15.00.

Новая генерация — Сибиряк — 16.00.

10 февраля.

КПРФ — Тюмень — 19.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Норильский никель — 70 очков (32 игры), КПРФ — 67 (32), Тюмень — 64 (32), Газпром-Югра — 60 (32), Синара — 56 (32), Ухта — 55 (30), Торпедо — 51 (32), ЛКС — 41 (32), Кристалл — 41 (30), Новая генерация — 34 (32), ИрАэро — 21 (32), Сибиряк — 10 (32).