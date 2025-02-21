«Самая главная дрянь»: Губерниев выбрал между водкой и виски

«Я тоже, собственно говоря, не пью. Но это не значит, что я не могу выпить бокал шампанского на каком-то юбилее или бокал вина. Крепкий алкоголь — нет! Особенно водка — это самая главная дрянь, которую придумали. Еще я могу представить виски, они хоть пахнут иногда вкусно, господи прости. Но не об этом речь», — заявил он.