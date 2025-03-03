Карим Халили: «С высокогорными и среднегорными базами у нас большая проблема. Мы вообще не бегаем соревнования на высоте»

— Начнем с того, что у нас в целом практически нет баз на такой высоте, где действительно можно было бы качественно проводить тренировочный процесс, все-таки с высокогорными и среднегорными базами у нас, к сожалению, большая проблема, тем более если мы говорим о биатлоне.