Халили о Серохвостове: «В декабре он был очень силен, и если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции»

Что касается текущего периода, сложно что-то сказать, на самом деле, потому что он не выступал довольно давно, пропускал очень много гонок. Если бы он выступал на Кубке мира, у него бы такой возможности не было, график был бы более напряженным, поэтому сравнивать эти ситуации, наверное, не совсем корректно.