Халили об уходе Йоханнеса Бо: «Понять могут только Бьорндален и Фуркад, которые приближены к нему по титулам. Остальные, думаю, понятия не имеют, как рассуждать, что ему лучше, что хуже»

— Я считаю, что из биатлонистов понять Йоханнеса могут только Уле Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад, которые по титулам как-то к нему приближены. Все остальные, думаю, понятия не имеют вообще, как рассуждать с позиции Йоханнеса Бо после такого количества завоеванных титулов о том, что ему лучше, что хуже, насколько ему, может быть, что-то надоело или с чем он хочет связать свою дальнейшую жизнь. Это его позиция, и в любом случае решение такого спортсмена нужно уважать.