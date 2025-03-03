Васильев о словах Серохвостова про возможный уход из биатлона: «Думаю, он лукавит, просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению»

"Серохвостов просто пытается обратить на себя внимание. Будучи в хорошей форме и вполне конкурентным, вдруг закончит карьеру? Не верю. Курьером он успеет поработать еще всю оставшуюся жизнь, а вот профессиональным спортсменом уже не получится.
Думаю, что Серохвостов лукавит, он просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению. Тем более сейчас у наших спортсменов больше шансов поехать на Олимпиаду в Италии.
Но российским биатлонистам пока тяжело рассчитывать на благосклонность и лояльность IBU (Международного союза биатлонистов), в руководстве которого по-прежнему царят русофобские настроения. IBU поменяет свое мнение только тогда, когда им сверху жестко прикажут вернуть россиян. Добровольно они не сделают этого", — сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.