Васильев о словах Серохвостова про возможный уход из биатлона: «Думаю, он лукавит, просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению»

"Серохвостов просто пытается обратить на себя внимание. Будучи в хорошей форме и вполне конкурентным, вдруг закончит карьеру? Не верю. Курьером он успеет поработать еще всю оставшуюся жизнь, а вот профессиональным спортсменом уже не получится.