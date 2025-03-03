Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Васильев о словах Серохвостова про возможный уход из биатлона: «Думаю, он лукавит, просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению»

Серохвостову 25 лет, он призер этапов Кубка мира в эстафетах. Спортсмен заявил, что в случае недопуска на международные старты будет искать «варианты, не связанные с биатлоном» и в крайнем случае «работать курьером».

Источник: Спортс"

"Серохвостов просто пытается обратить на себя внимание. Будучи в хорошей форме и вполне конкурентным, вдруг закончит карьеру? Не верю. Курьером он успеет поработать еще всю оставшуюся жизнь, а вот профессиональным спортсменом уже не получится.

Думаю, что Серохвостов лукавит, он просто хайпанул. Не стоит серьезно относиться к его заявлению. Тем более сейчас у наших спортсменов больше шансов поехать на Олимпиаду в Италии.

Но российским биатлонистам пока тяжело рассчитывать на благосклонность и лояльность IBU (Международного союза биатлонистов), в руководстве которого по-прежнему царят русофобские настроения. IBU поменяет свое мнение только тогда, когда им сверху жестко прикажут вернуть россиян. Добровольно они не сделают этого", — сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.