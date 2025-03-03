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Депутат Свищев о смерти Сайтиева: «Большая утрата для всего российского спорта и политики. Только слова соболезнования его друзьям, близким и семье»

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался в возрасте 49 лет. В 2016—2021 годах спортсмен был депутатом Госдумы РФ, также работал в комитете по физической культуре и спорту.
Источник: Спортс"

"Смерть Сайтиева — серьезный удар для людей, которые знали его, уважали его и дружили с ним, а также для его близких, родственников и семьи. Я был лично знаком с ним и работал в Госдуме. Знаю его как профессионала своего дела. Мы были соавторами некоторых законопроектов, поэтому его смерть — шокирующая новость для меня. Он был еще совсем молод и многое не успел сделать.

Но он все равно стал трехкратным олимпийским чемпионом. Это мало кому удавалось. Конечно, это большая утрата для всего российского спорта и политики. Только слова соболезнования его друзьям, близким и семье. Обязательно обратимся к руководству Госдумы, чтобы почтили память Бувайсара. Это непростая новость, на которую я даже не знаю как реагировать", — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Умер Бувайсар Сайтиев — один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы.