Депутат Свищев о смерти Сайтиева: «Большая утрата для всего российского спорта и политики. Только слова соболезнования его друзьям, близким и семье»

"Смерть Сайтиева — серьезный удар для людей, которые знали его, уважали его и дружили с ним, а также для его близких, родственников и семьи. Я был лично знаком с ним и работал в Госдуме. Знаю его как профессионала своего дела. Мы были соавторами некоторых законопроектов, поэтому его смерть — шокирующая новость для меня. Он был еще совсем молод и многое не успел сделать.