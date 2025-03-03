Ардашев о финише эстафеты: «Я думал, Большунов заранее убежит. Но в Забалуева верил, говорил всем, что он красавчик, все сможет»

— Честно, я не слышал, что именно в этот момент кто-то зацепился. Услышал уже, когда мы пошли в подъем. Удивлений никаких нет: Савелий очень сильный гонщик, тем более у него классика в этом сезоне хорошо получается. Когда понял, что не один, дальше было уже главным хорошо дойти до финиша этапа и полностью не выложиться на подъеме.