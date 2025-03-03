«Хорошо выполненная работа, я чемпион России и обыграл Большунова на финише». Забалуев о смешанной эстафете

— Держаться ближе к голове группы, примерно третьим — пятым, не выходить вперед, экономиться на финиш, потому что на такой короткой дистанции и этом рельефе не убежать. Плюс — сейчас все готовы, потому что мы все были в горах. Мы же знаем свои ощущения после гор, на какой день надо бежать, когда какое самочувствие. Поэтому все подгадывали, чтобы под чемпионат России быть на пике формы.