Дмитрий Губерниев: «За что мне извиняться перед Вяльбе? Каждый занимается своим делом, нам всем хватит места в лыжных гонках»

"Если мне хочется у кого-то попросить прощения, для этого не надо ждать Прощеного воскресенья. Я умозрительно отношусь к людям, которые просят прощения именно в Прощеное воскресенье. С моей точки зрения, это странная история. Если ты считаешь нужным перед кем-то извиниться, не надо ждать начала марта.