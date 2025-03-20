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Легков о Дзюбе в политике: «Подходит по всем критериям. Он умеет общаться, его любят болельщики. Встречают по одежке, провожают по уму»

Нападающий забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0) и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30).

Источник: Спортс"

"Артема Дзюбу позвали, чтобы он побил рекорд. Безусловно, это важно для российского футбола. Ему желаю только удачи!

Подошла бы ему политика? Всему свое время. Но он подходит по всем критериям. Пускай идет, если хочет. Он умеет общаться, его любят болельщики, и он их очень любит. Вопрос в том, как относиться к делу.

То, что он умеет общаться и его все знают, — это хорошо. Следующий шаг — работа. Встречают по одежке, провожают по уму", — сказал олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков.

Я следил, как Дзюба бил рекорд. Для него это точно не шоу.