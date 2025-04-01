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Артем Дзюба: «Рецепт для Бубнова один — больше свежего воздуха и позитивное мышление. Возраст все же нужно уважать. Поэтому желаю ему только самого хорошего»

Ранее нападающий «Акрона» ответил на критику Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».

Источник: Спортс"

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, в свою очередь, сказал Константину Геничу в эфире «Коммент. Шоу»: «Пойдете на “стрелку” с Дзюбой — возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт — спрошу у него».

"Бубнов говорит, что я не дал ему рецепт. Александр Викторович, рецепт для вас один — больше свежего воздуха и позитивное мышление.

Возраст все же нужно уважать (Бубнову 69 лет — Спортс«“). Поэтому желаю Бубнову только самого хорошего”, — сказал Дзюба.