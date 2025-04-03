Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Терентьев, Спицов, Мальцев, Тиунов, Бакуров пробегут коньковую «разделку» на 15 км

8-й этап (финал).
Кировск.
Мужчины.
15 км, свободный стиль.
Начало — 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на «Матч ТВ».
Старт-лист.
36. Денис Спицов.
38. Данила Карпасюк.
39. Денис Филимонов.
41. Андрей Мельниченко.
42. Антон Тимашов.
46. Никита Родионов.
47. Андрей Собакарев.
48. Евгений Семяшкин.
49. Дмитрий Жуль.
50. Артем Мальцев.
51. Сергей Волков.
52. Иван Якимушкин.
54. Егор Митрошин.
55. Илья Порошкин.
56. Андрей Ларьков.
57. Алексей Виценко.
58. Александр Терентьев.
60. Павел Соловьев.
61. Константин Тиунов.
62. Илья Семиков.
63. Александр Бакуров.
64. Сергей Ардашев.
65. Савелий Коростелев.
66. Александр Большунов.
Полный старт-лист здесь.