Шлейхер и Терновой взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки на Кубке мира в Мексике, Трифонова и Клюева — 5-е в синхронных прыжках с трамплина

Победу одержали китайцы Чжу Цзыфэн и Чэн Ликун (449,49), вторыми стали мексиканцы Рандал Вильярс Вальдес и Кевин Берлин Рейес (435,45).
Надежда Трифонова и Ульяна Клюева заняли 5-е место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с результатом 267,30 балла. Победили китаянки Чэнь Ивэнь и Чан Яни (323,79), второе место — у спортсменок из Мексики, третье — у австралиек.
Этап Кубка мира по прыжкам в воду в Гвадалахаре завершится в воскресенье. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.