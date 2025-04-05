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Шлейхер и Терновой взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки на Кубке мира в Мексике, Трифонова и Клюева — 5-е в синхронных прыжках с трамплина

Никита Шлейхер и Руслан Терновой заняли третье место в синхронных прыжках с вышки с результатом 400,32 балла.

Источник: Спортс"

Победу одержали китайцы Чжу Цзыфэн и Чэн Ликун (449,49), вторыми стали мексиканцы Рандал Вильярс Вальдес и Кевин Берлин Рейес (435,45).

Надежда Трифонова и Ульяна Клюева заняли 5-е место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с результатом 267,30 балла. Победили китаянки Чэнь Ивэнь и Чан Яни (323,79), второе место — у спортсменок из Мексики, третье — у австралиек.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду в Гвадалахаре завершится в воскресенье. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.