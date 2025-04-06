Лыжи. Финал Кубка России. Большунов, Коростелев, Соловьев, Ардашев, Семиков, Терентьев, Спицов выступят в коньковом масс-старте на 10 км

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25.
8-й этап (финал).
Кировск.
Мужчины.
Масс-старт, 10 км, свободный стиль.
Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Александр Большунов.
2. Савелий Коростелев.
3. Павел Соловьев.
4. Сергей Ардашев.
5. Алексей Виценко.
6. Кирилл Кочегаров.
7. Александр Бакуров.
8. Илья Семиков.
9. Илья Порошкин.
10. Александр Терентьев.
11. Артем Мальцев.
12. Сергей Волков.
13. Андрей Ларьков.
14. Андрей Собакарев.
15. Иван Якимушкин.
18. Констанин Тиунов.
19. Антон Тимашов.
20. Александр Ившин.
21. Евгений Семяшкин.
22. Андрей Сахаров.
23. Денис Спицов.
24. Дмитрий Жуль.
26. Андрей Мельниченко.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.