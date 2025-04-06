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Немов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Хоккей — наша национальная игра с великой историей. Поздравляю всю страну с невероятным успехом. Спасибо Саше и его родителям»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

Источник: Спортс"

— Что значит этот рекорд для российского спорта?

— Хоккей — это наша национальная игра, за которую болеет вся страна. У нас великая история в этом виде спорта. Безусловно, я рад и счастлив за Сашу.

После таких высоких достижений, миллионы мальчишек пойдут заниматься хоккеем для того, чтобы, может, улучшить рекорд Саши. Овечкин задал высокую планку и порадовал.

Я поздравляю всех нас, всю страну с таким невероятным успехом. Спасибо Саше и его родителям за проделанную работу, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.