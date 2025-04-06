Немов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Хоккей — наша национальная игра с великой историей. Поздравляю всю страну с невероятным успехом. Спасибо Саше и его родителям»

— Что значит этот рекорд для российского спорта?
— Хоккей — это наша национальная игра, за которую болеет вся страна. У нас великая история в этом виде спорта. Безусловно, я рад и счастлив за Сашу.
После таких высоких достижений, миллионы мальчишек пойдут заниматься хоккеем для того, чтобы, может, улучшить рекорд Саши. Овечкин задал высокую планку и порадовал.
Я поздравляю всех нас, всю страну с таким невероятным успехом. Спасибо Саше и его родителям за проделанную работу, — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.