Фридзон о рекорде Гретцки: «Овечкин встал в один ряд с Месси, Роналду, Леброном, Джорданом, Болтом, Джоковичем — великими спортсменами. К сожалению, отец Саши не увидел этот момент»

Слава богу, что мама была рядом и Настя. Семья и близкие — это не 100, а 200 процентов необходимости. Для него это важно. Он шел к этому очень долго. Перед началом текущего сезона Саша понимал, что будет тяжело. Поэтому летом очень тщательно тренировался. Поверь, я следил за этим. Так что он достоин как никто.