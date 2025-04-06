Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»

Событие сегодня было нужно как никогда, чтобы еще раз показать, что спорт не имеет границ. Мы сильные и объективные люди. Мы радовались за Фелпса, когда он выигрывал свои олимпийские медали. Это люди, которые показывают безграничные возможности человеческого ресурса.