Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»

"Овечкин — молодец! Наш русский парень показал, что отечественная школа хоккея самая лучшая! Самые искренние поздравления. Дай бог, чтобы и за сборную России забивал.
До этого рекорда в США много говорили об Овечкине, а сейчас — еще больше. Мы все вместе побили этот рекорд, это наша общая победа.
Самое главное — здоровья! У него колоссальный потенциал, он нас еще не раз всех порадует. У Саши есть стимул, есть прекрасная семья, дети и родители.
Событие сегодня было нужно как никогда, чтобы еще раз показать, что спорт не имеет границ. Мы сильные и объективные люди. Мы радовались за Фелпса, когда он выигрывал свои олимпийские медали. Это люди, которые показывают безграничные возможности человеческого ресурса.
Александр Овечкин — один из самых ярких россиян. Я убежден, что весь мир нормальных людей радуется и переживает за этот результат, в том числе и американцы", — сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Овечкин сыграл 1487 матчей в НХЛ — столько же, сколько предыдущий рекордсмен, Уэйн Гретцки.
В этом сезоне НХЛ Овечкин набрал 69 очков в 61 матче, забросив 42 шайбы и отдав 27 результативных передач. Статистику 39-летнего хоккеиста можно изучить здесь.
На данный момент «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе НХЛ, набрав 107 очков в 76 играх. 11 апреля «Кэпиталс» сыграют с «Каролиной».