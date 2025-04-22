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Дюплантис и Байлc стали обладателями награды Laureus как лучшие спортсмены 2024 года

Церемония награждения прошла в понедельник в Мадриде. Дюплантис и Байлс победили в номинации «Спортсмены года-2024».

Источник: Спортс"

Шведский прыгун с шестом Дюплантис в 2024 году победил на Олимпиаде в Париже и трижды устанавливал мировой рекорд. Американская гимнастка Байлс завоевала три золота и серебро в Париже-2024.

У мужчин на награду, помимо Дюплантиса, претендовали нидерландский пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, испанский теннисист Карлос Алькарас, французский пловец Леон Маршан и словенский велогонщик Тадей Погачар.

У женщин на премию претендовали испанская футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати и три легкоатлетки — представительница Нидерландов Сифан Хассан, Фейт Кипьегон из Кении и американка Сидни Маклафлин-Леврон.