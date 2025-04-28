Арман Дюплантис: «Чтобы соответствовать карьере Бубки, мне надо выступать подольше. Но я больше одержим стать лучшей версией себя»

"Я еще довольно молод. И думаю, что мне, возможно, надо выступать подольше, чтобы соответствовать карьере Бубки, ведь ему удавалось прыгать очень долго на очень высоком уровне. На мой взгляд, это весьма важно, когда вы начинаете сравнивать, кто был лучшим среди всех и у кого была лучшая карьера.