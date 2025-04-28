Арман Дюплантис: «Чтобы соответствовать карьере Бубки, мне надо выступать подольше. Но я больше одержим стать лучшей версией себя»

"Я еще довольно молод. И думаю, что мне, возможно, надо выступать подольше, чтобы соответствовать карьере Бубки, ведь ему удавалось прыгать очень долго на очень высоком уровне. На мой взгляд, это весьма важно, когда вы начинаете сравнивать, кто был лучшим среди всех и у кого была лучшая карьера.
Когда я выхожу на арену, то знаю, что у меня лучшие шансы [на победу]. Находясь там, я всегда это чувствую. Против кого бы я ни выступал.
Мне нравятся рекорды. Но я думаю, что больше одержим тем, чтобы стать лучшей версией себя", — заявил Дюплантис.
Бубка завершил спортивную карьеру в 2000 году. Он олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, за время выступлений установил 35 мировых рекордов (с учетом 18 рекордов в помещениях).
Бубка или Дюплантис: кто более великий? Детальный разбор.