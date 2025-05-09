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Хорватский гандболист Хорват отстранен на 26 месяцев за удар соперника по лицу

Хорватский гандболист Иван Хорват, выступающий за австрийский клуб «Хард», дисквалифицирован на 26 месяцев за грубую игру.

Источник: Спортс"

Об этом сообщила Австрийская федерация гандбола. 30 апреля в матче чемпионата страны между командами «Хард» и «Брегенц» игрок ударил соперника (Маркуса Мара) по лицу, в результате чего тот получил открытый перелом носа.

Судья удалил Ивана с площадки, показав синюю карточку. Пострадавшему потребовалась операция.

Позже эпизод рассмотрела дисциплинарная комиссия. На основе судейского протокола, видеозаписи, медицинского отчета и заявлений сторон, действия Ивана расценили как «грубое неспортивное поведение».

Срок дисквалификации истечет 30 июня 2027 года.