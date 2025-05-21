Как не бросить спорт на третий день: 5 приемов, которые реально работают

Это классическая ловушка перфекциониста. Мы часто ждем особого настроя и прилива энергии, чтобы приступить к тренировке. Но правда в том, что мы не обязаны быть в ресурсе, чтобы двигаться. Эта простая, но мощная установка снимает огромное давление. Она разрешает идти в зал или расстилать коврик для йоги, даже если энтузиазм на нуле. Просто делайте это механически, как почистить зубы или умыться утром.