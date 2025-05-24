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Скопинцев об оранжевой форме «Динамо»: «Нормальные, интересные сочетания цветов. Развиваемся и в этой направленности»

— В последнем матче с «Акроном» (2:1) «Динамо» играло в оранжевой форме. Как себя ощущали не в бело-голубых цветах?

Источник: Спортс"

— Нормальные, интересные сочетания цветов. Все знают, что наши классические цвета — это бело-голубые. Но время не стоит на месте — развиваемся и в этой направленности, — сказал защитник «Динамо».

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