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Подберезкин о поражении по буллиталити: «Лига на меня обидится, но давать гол за эту #####…»

«СиндЕкат» уступил LE в первой четвертьфинальной игре Winline МФЛ в серии буллиталити (0:0, 3:5 Б).

Источник: Спортс"

К ответному матчу, который состоится на следующей неделе в Екатеринбурге, команда Михаила Литвина подходит с преимуществом в один гол.

«Если честно, наверное, лига на меня обидится, но давать гол за вот эту ##### (речь о победе в серии буллиталити — Спортс»")…

Судейство было хорошего уровня. Судья давал бороться в обе стороны, даже вопросов нет. По накалу и содержанию была хорошая игра, но мало голов. В Екатеринбурге мы подготовимся и дадим бой при своих болельщиках.

То, что в ⅛ финала нет ничьих, как будто окей. А в четвертьфинале из двух матчей… Если бы мы в Екатеринбурге сыграли вничью, там вопросов бы не было [к проведению послематчевой серии]. А здесь…

Мы буллиты не так часто тренируем. Наверное, это наша проблема. Пытаемся тренировать, но видно, что соперники более подкованные, уверенные. Будем чаще тренировать«, — сказал полузащитник “СиндЕката” в интервью корреспонденту Спортса»" Фирузу Анвари.