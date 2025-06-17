Кубанский спортсмен победил на чемпионате мира по дзюдо

«Поздравляю с победой на чемпионате мира по дзюдо кубанского спортсмена Тимура Арбузова. Вместе со своими тренерами он проделал большую работу на пути к этому успеху и в очередной раз доказал, что отечественная школа дзюдо — одна из лучших в мире. Уверен, что такие победы вдохновят многих ребят по всему региону заниматься спортом», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.