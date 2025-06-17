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Кубанский спортсмен победил на чемпионате мира по дзюдо

Губернатор Кубани поздравил дзюдоиста из Кропоткина с победой на чемпионате мира.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский спортсмен победил на чемпионате мира по дзюдо. Золотую медаль завоевал житель Кропоткина Тимур Арбузов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Турнир проходил в Будапеште. Тимур Арбузов выступал в весовой категории до 81 кг. В финальной он победил спортсмена из Грузии Тато Григалашвили.

Тимур Арбузов — серебряный призер чемпионата мира в Абу-Даби 2024 года, действующий чемпион Европы. Дзюдоист тренируется в Туапсе. В этом ему помогают тренер Джанболет Нагучев и отец Денис Арбузов.

«Поздравляю с победой на чемпионате мира по дзюдо кубанского спортсмена Тимура Арбузова. Вместе со своими тренерами он проделал большую работу на пути к этому успеху и в очередной раз доказал, что отечественная школа дзюдо — одна из лучших в мире. Уверен, что такие победы вдохновят многих ребят по всему региону заниматься спортом», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Чемпионат мира продлится до 20 июня. Кроме Тимура Арбузова выступает и Михаил Игольников из Туапсе — бронзовый призер чемпионата мира 2018 года. Спортсмен будет состязаться в весе до 90 кг.