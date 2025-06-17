Игроки из России смогут принять участие в отборе на чемпионат мира по дартсу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Игроки из России и Белоруссии смогут принять участие в отборочном турнире чемпионата мира по дартсу от Юго-Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной корпорации дартса (PDC).
Россияне и белорусы будут допущены до участия в отборе при соблюдении особых условий, с которыми они смогут ознакомиться при обращении в PDC до подачи заявки.
Российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах PDC в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Международная федерация дартса (WDF) отстранила россиян и белорусов в 2022 году.