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Игроки из России смогут принять участие в отборе на чемпионат мира по дартсу

Россияне и белорусы будут допущены до участия в отборе при соблюдении особых условий.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Игроки из России и Белоруссии смогут принять участие в отборочном турнире чемпионата мира по дартсу от Юго-Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной корпорации дартса (PDC).

Россияне и белорусы будут допущены до участия в отборе при соблюдении особых условий, с которыми они смогут ознакомиться при обращении в PDC до подачи заявки.

Российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах PDC в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Международная федерация дартса (WDF) отстранила россиян и белорусов в 2022 году.