Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диана Миронова стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду

В финале по свободной пирамиде она обыграла соотечественницу Екатерину Брытченко.

Источник: Соцсети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Россиянка Диана Миронова выиграла чемпионат мира по бильярду в свободной пирамиде. Соревнования прошли в Сургуте.

В финальном матче Миронова обыграла свою соотечественницу Екатерину Брытченко со счетом 5:3. Бронзовыми призерами стали россиянки Марианна Ларченко и Варвара Осинцева.

В свободной пирамиде на чемпионате мира игра идет до пяти побед в партиях одной из спортсменок. Для победы в каждой партии необходимо забить восемь шаров.

Мироновой 29 лет. Она стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду и является рекордсменом по этому показателю. В 2025 году Миронова выиграла чемпионат мира по комбинированной пирамиде, который прошел в Киргизии. В 2023 году она завоевала Кубок чемпионов по свободной пирамиде, спортсменка была единственной женщиной на турнире.