Диана Миронова стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду

Мироновой 29 лет. Она стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду и является рекордсменом по этому показателю. В 2025 году Миронова выиграла чемпионат мира по комбинированной пирамиде, который прошел в Киргизии. В 2023 году она завоевала Кубок чемпионов по свободной пирамиде, спортсменка была единственной женщиной на турнире.