Диана Миронова стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Россиянка Диана Миронова выиграла чемпионат мира по бильярду в свободной пирамиде. Соревнования прошли в Сургуте.
В финальном матче Миронова обыграла свою соотечественницу Екатерину Брытченко со счетом 5:3. Бронзовыми призерами стали россиянки Марианна Ларченко и Варвара Осинцева.
В свободной пирамиде на чемпионате мира игра идет до пяти побед в партиях одной из спортсменок. Для победы в каждой партии необходимо забить восемь шаров.
Мироновой 29 лет. Она стала 15-кратной чемпионкой мира по бильярду и является рекордсменом по этому показателю. В 2025 году Миронова выиграла чемпионат мира по комбинированной пирамиде, который прошел в Киргизии. В 2023 году она завоевала Кубок чемпионов по свободной пирамиде, спортсменка была единственной женщиной на турнире.