Глава РФПИ Дмитриев: «Попытки Байдена изолировать Россию в спорте провалились. Выход из кокона лжи потребует усилий. Видим понимание — с нами надо иметь диалог»

Но мы надеемся, что Россия действительно будет все больше и больше представлена в спорте на мировом уровне, и в том числе новые международные спортивные функционеры настроены в этом направлении, — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.