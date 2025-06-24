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UzChess Cup. 6-й тур. Непомнящий сыграет с Магсудлу, Прагнанандха против Раппорта, другие партии

24 июня пройдут очередные партии турнира.

Источник: Спортс"

UzChess Cup.

Узбекистан, Ташкент.

6-й тур.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Рихард Раппорт (Венгрия).

Арджун Эригайси (Индия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Аравинд Читамбарам (Индия) — Шамсиддин Вохидов (Узбекистан).

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Пархам Магсудлу (Иран) — Ян Непомнящий (Россия).

Турнирное положение: Абдусатторов — 4, Магсудлу, Эригайси — по 3,5, Прагнанандха, Синдаров — по 3, Якуббоев, Непомнящий — по 2, Раппорт, Читамбарам — по 1,5, Вохидов — 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени — 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.