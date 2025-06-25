«Бенфика» впервые за все 14 матчей обыграла «Баварию» и выиграла группу. На первое место давали 5.50

Перед стартом турнира на финиш первыми «Баварии» давали 1.33, а «Бенфике» — 5.00.
В первом туре немцы выиграли 10:0 у «Окленда», а португальцы сыграли 2:2 с «Бокой Хуниорс»: тогда «Бавария» на победу в группу получила 1.25, а «Бенфика» — 5.50.
Перед игрой против «Баварии» некоторые букмекеры давали на победу «Бенфики» 6.00 и даже 7.50. До этого в 13 матчах против этого соперника португальцы не выиграли ни разу: было десять поражений и три ничьих.
В параллельном матче «Бока Хуниорс» не смогла обыграть «Окленд» — 1:1.
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