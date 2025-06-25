Ostrava Golden Spike. Дюплантис, Гоут, Чопра, Насер, Амусан, Фаббри одержали победы, Бол — 3-я, другие результаты

Ostrava Golden Spike.
Острава, Чехия.
24 июня.
Мужчины.
200 м.
1. Гоут Гоут (Австралия) — 20,02.
2. Рейньер Мена (Куба) — 20,19.
3. Нетанил Митчелл-Блейк (Великобритания) — 20,60.
400 м.
1. Даниэль Зегерс (Бельгия) — 44,63.
2. Сэмюэл Рирдон (Великобритания) — 44,99.
3. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) — 45,10.
110 м c/б.
1. Дилан Бирд (США) — 13,13.
2. Грант Холлоуэй (США) — 13,13.
3. Энцо Дизль (Австрия) — 13,25.
400 м с/б.
1. Крис Робинсон (США) — 48,05.
2. Матеус Лима (Бразилия) — 48,11.
3. Вит Мюллер (Чехия) — 48,41.
Прыжки с шестом.
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,13.
2. Эммануил Каралис (Греция) — 5,92.
3. Кертис Маршалл (Австралия) — 5,82.
Толкание ядра.
1. Леонардо Фаббри (Италия) — 21,70.
2. Зейн Вейр (Италия) — 21,39.
3. Джордан Гейст (США) — 21,09.
Метание копья.
1. Нирадж Чопра (Индия) — 85,29.
2. Дув Смит (ЮАР) — 84,12.
3. Андерсон Питерс (Гренада) — 83,63.
Женщины.
100 м.
1. Тельма Дэвис (Либерия) — 10,91.
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 10,92.
3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) — 10,94.
400 м с/б.
1. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) — 49,15.
2. Линна Ирби-Джексон (США) — 49,82.
3. Фемке Бол (Нидерланды) — 49,98.
100 м с/б.
1. Тоби Амусан (Нигерия) — 12,45.
2. Виктория Форстер (Словакия) — 12,74.
3. Сара Лавин (Ирландия) — 12,76.
Прыжки с шестом.
1. Амалия Швабикова (Чехия) — 4,66.
2. Жулиана де Менис Кампос (Бразилия) — 4,66.
3. Тина Сутей (Словения) — 4,56.
Метание копья.
1. Адриана Вилагош (Сербия) — 64,87.
2. Харука Китагути (Япония) — 63,88.
3. Андреа Железна (Чехия) — 60,63.
Полные результаты соревнований — здесь.