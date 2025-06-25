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Ostrava Golden Spike. Дюплантис, Гоут, Чопра, Насер, Амусан, Фаббри одержали победы, Бол — 3-я, другие результаты

Турнир проходит 24−25 июня в рамках Мирового континентального тура World Athletics.

Источник: Спортс"

Ostrava Golden Spike.

Острава, Чехия.

24 июня.

Мужчины.

200 м.

1. Гоут Гоут (Австралия) — 20,02.

2. Рейньер Мена (Куба) — 20,19.

3. Нетанил Митчелл-Блейк (Великобритания) — 20,60.

400 м.

1. Даниэль Зегерс (Бельгия) — 44,63.

2. Сэмюэл Рирдон (Великобритания) — 44,99.

3. Кристофер Моралес Уильямс (Канада) — 45,10.

110 м c/б.

1. Дилан Бирд (США) — 13,13.

2. Грант Холлоуэй (США) — 13,13.

3. Энцо Дизль (Австрия) — 13,25.

400 м с/б.

1. Крис Робинсон (США) — 48,05.

2. Матеус Лима (Бразилия) — 48,11.

3. Вит Мюллер (Чехия) — 48,41.

Прыжки с шестом.

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,13.

2. Эммануил Каралис (Греция) — 5,92.

3. Кертис Маршалл (Австралия) — 5,82.

Толкание ядра.

1. Леонардо Фаббри (Италия) — 21,70.

2. Зейн Вейр (Италия) — 21,39.

3. Джордан Гейст (США) — 21,09.

Метание копья.

1. Нирадж Чопра (Индия) — 85,29.

2. Дув Смит (ЮАР) — 84,12.

3. Андерсон Питерс (Гренада) — 83,63.

Женщины.

100 м.

1. Тельма Дэвис (Либерия) — 10,91.

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 10,92.

3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) — 10,94.

400 м с/б.

1. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) — 49,15.

2. Линна Ирби-Джексон (США) — 49,82.

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 49,98.

100 м с/б.

1. Тоби Амусан (Нигерия) — 12,45.

2. Виктория Форстер (Словакия) — 12,74.

3. Сара Лавин (Ирландия) — 12,76.

Прыжки с шестом.

1. Амалия Швабикова (Чехия) — 4,66.

2. Жулиана де Менис Кампос (Бразилия) — 4,66.

3. Тина Сутей (Словения) — 4,56.

Метание копья.

1. Адриана Вилагош (Сербия) — 64,87.

2. Харука Китагути (Япония) — 63,88.

3. Андреа Железна (Чехия) — 60,63.

Полные результаты соревнований — здесь.