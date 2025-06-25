UzChess Cup. 7-й тур. Непомнящий сыграет с Прагнанандхой, Раппорт встретится с Эригайси, другие партии

UzChess Cup.
Узбекистан, Ташкент.
7-й тур.
Начало партий — 13.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — Пархам Магсудлу (Иран).
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) — Нодирбек Якуббоев (Узбекистан).
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Аравинд Читамбарам (Индия).
Рихард Раппорт (Венгрия) — Арджун Эригайси (Индия).
Турнирное положение: Абдусатторов, Эригайси, Магсудлу — по 4, Синдаров — 3,5, Прагнанандха, Якуббоев — по 3, Раппорт, Непомнящий — по 2,5, Читамбарам — 2, Вохидов — 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени — 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.