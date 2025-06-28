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Утяшева об Овечкине: «Он несет русский дух и остается неповторимым. Замечательно, что представители России ездят по миру и бьют рекорды»

В минувшем сезоне форвард «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

"Замечательно, что представители России ездят по всему миру и бьют рекорды. Я очень горжусь им, как и вся наша страна. Здорово, что он несет наш русский дух и остается таким неповторимым, одним на миллион.

Овечкин — это человек моего детства. Мы вместе тренировались в Новогорске в сборной", — сказала двукратная чемпионка Европы в командном зачете по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева.

Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон № 1 — у нас есть GOAT».

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